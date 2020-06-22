На Украине рассказали об угрозе прекращения транзита газа из России

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 июня 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: Газпром, Замир Усманов/globallookpress.com

Председатель правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев считает, что «Газпром» может разорвать или пересмотреть договор на транзит российского газа. Причиной таких действий он назвал признание судом неконституционным выделение оператора газотранспортной системы (ГТС) из группы «Нафтогаз».

«После этого, скорее всего, Секретариат энергетического сообщества скажет нам, что мы не выполнили свои обязательства, и заберет у Оператора ГТС сертификацию. Затем мы получим письмо от Газпрома с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор», - пояснил он, комментируя обращение депутатов Верховной рады от фракции «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко в Конституционный суд с требованием отменить анбандлинг.

По его словам, с Газпромом они сейчас работают по принципу «качай или плати».

Ранее сообщалось, что Газпром может перекрыть поставки газа в Белоруссию с 1 июля.