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Путину направили доработанный план восстановления экономики

, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

Путину направили доработанный план восстановления экономики
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

В пятницу, 19 июня, президенту РФ Владимиру Путину направили проект общенационального плана восстановления экономики страны после доработки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Документ доработан по результатам совещаний у главы государства, встреч с предпринимателями и экспертами. Также план дополнен индикаторами, исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны», - говорится в заявлении кабмина.

Отмечается, что в проект документа вошли меры, предложенные Госдумой и Совфедом, Общественной и Торгово-промышленной палатами, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой Россией» и «Опорой России», Общероссийским народным фронтом, а также представителями научного сообщества.

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БА

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