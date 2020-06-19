Путину направили доработанный план восстановления экономики

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19 июня 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

В пятницу, 19 июня, президенту РФ Владимиру Путину направили проект общенационального плана восстановления экономики страны после доработки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

«Документ доработан по результатам совещаний у главы государства, встреч с предпринимателями и экспертами. Также план дополнен индикаторами, исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны», - говорится в заявлении кабмина.

Отмечается, что в проект документа вошли меры, предложенные Госдумой и Совфедом, Общественной и Торгово-промышленной палатами, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой Россией» и «Опорой России», Общероссийским народным фронтом, а также представителями научного сообщества.

Ранее эксперт назвал плюсы пандемии для российской экономики.