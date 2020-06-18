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Эксперт назвал плюсы пандемии для российской экономики

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Эксперт назвал плюсы пандемии для российской экономики
фото: рост, pixabay.com

Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев прокомментировал слова бывшего председателя правительства Михаила Медведева о воздействии сразу «трех экономических шоков» на экономику РФ в 2020 году.

«Цена нефти на уровне 40-45 долларов за баррель не является для нас катастрофической … Непоступления от экспорта в основном тоже связано с нефтяными позициями, но мы должны понимать, что западная экономика не исчезла до нуля. Она развивается более медленными темпами и продолжает потреблять те товары, которые потребляла – товары, услуги и энергетическое сырье», - пояснил эксперт радио Sputnik.

Беляев отметил, что коронавирусные ограничения поставили многие предприятия и организации в сложное положение, но позволили выявить, кто работает эффективнее других. По его словам, надо рассматривать кризис как «очистительный» процесс. Он считает, что те, кто не смог адаптироваться к новым условиям и выжить с помощью господдержки может не так и нужны. 

«Надо посмотреть на очистительную функцию кризиса и понять, что те, кто остался и придет на новый рынок, они будут более динамичными и позитивными для развития хозяйств», - уточнил он.

БА

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