ЦБ России сделал ставку на госбумаги США

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17 июня 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

Минфин США сообщил, что Россия в апреле 2020 года увеличила свои вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов почти на 80% - до 6,85 млрд долл. Эксперты предполагают, что российский ЦБ наращивает вложения в госбумаги, надеясь на скорый рост доходности американских облигаций.

В марте Россия, напротив, втрое снизила вложения в госбумаги США, что стало первым столь существенным сокращением инвестиций в американские гособлигации за последние месяцы. Так, их объем по сравнению с февралем сократился с 12,58 до 3,85 млрд долл. Особенно была сокращена покупка краткосрочных бумаг США: с 8,2 до 0,47 млрд долл. Покупка долгосрочных облигаций снизилась с 4,3 до 3,38 млрд долл.

При этом известно, что еще в феврале 2020 года Россия активно наращивала вложения в казначейские обязательства Минфина США на 2 млрд долл. по сравнению с январем - до 12,58 млрд долл. Тогда это было самым существенным приростом вложений в US Treasuries с марта 2018 года.

Примечательно, что Россия вернулась к скупке американских бумаг именно тогда, когда крупнейшие держатели этих активов, наоборот, от них избавлялись. Так, крупнейшим держателем по итогам апреля осталась Япония. При этом ее вложения в апреле сократились на 5,7 млрд долл. - до 1,266 трлн. На втором месте остается Китай с 1,072 трлн долл. (сокращение на 8,8 млрд). Следом идет Великобритания (368,5 млрд долл.), которая сократила объем облигаций на своем балансе на 26,8 млрд. Активно распродавала госдолг США и Саудовская Аравия.

Тем не менее, эксперты отмечают, что и российские, и иностранные инвесторы к американским госбумагам относятся максимально прагматично.

«Суммы посолиднее или, наоборот, поскромнее вкладываются в бонды США теперь исключительно из коммерческих соображений финансовой выгоды, которую сперва можно было получить в середине прошлого года, когда доходность по 10-летним бумагам США превышала 3% годовых, а на пике коронакризиса уже при крайне низкой доходности в 0,5–0,7% покупка краткосрочных бумаг могла быть попыткой оперативно заработать и на росте их цены, и одновременно на укреплении курса доллара к корзине из остальных резервных мировых валют», - отмечает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

По мнению экспертов, несмотря на большое процентное помесячное изменение, с точки зрения среднесрочного периода вложения РФ в госдолг США остаются практически неизменными.