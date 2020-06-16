Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти альтернативу российскому газу

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16 июня 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что республика может найти альтернативу поставкам газа с территории России, поскольку в мире достаточно данного типа полезных ископаемых.

Лукашенко сделал вышеуказанное заявление в рамках своей рабочей поездки в Гродненскую область. Глава Белоруссии подчеркнул: "… Слава богу, и нефти хватает в мире - бери, не хочу... И природного газа хватает уже". По словам политика, цены также "приемлемые".

Александр Лукашенко заметил, что альтернатива газу из России есть и при необходимости ее можно найти.