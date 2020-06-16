Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти альтернативу российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что республика может найти альтернативу поставкам газа с территории России, поскольку в мире достаточно данного типа полезных ископаемых.
Лукашенко сделал вышеуказанное заявление в рамках своей рабочей поездки в Гродненскую область. Глава Белоруссии подчеркнул: "… Слава богу, и нефти хватает в мире - бери, не хочу... И природного газа хватает уже". По словам политика, цены также "приемлемые".
Александр Лукашенко заметил, что альтернатива газу из России есть и при необходимости ее можно найти.