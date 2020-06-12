«Яндексу» отказали в приобретении агрегатора такси «Везет»

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12 июня 2020, 09:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Такси на улицах Москвы. Фото: сайт Госдумы РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не согласовала покупку «Яндексом» агрегатора такси «Везет».

В антимонопольной службе посчитали, что сделка привела бы к доминированию компаний на рынке такси более чем в половине регионов РФ.

В случае совершения сделки, совокупная доля «Яндекс.Такси» и «Везет» на рынке РФ в целом могла бы вырасти в среднем до 70%, а в 19 субъектах – превысит 80%.

Ходатайство о согласовании сделки по приобретению «Яндексом» агрегатора такси «Везет», включая все торговые знаки такси группы «Везет», такие как Fasten, «Лидер», RedTaxi и другие, ФАС получила 15 мая. 11 июня антимонопольная служба на основании закона о защите конкуренции приняла решение отказать в удовлетворении ходатайства.