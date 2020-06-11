Эксперт: За полгода выйти на восстановительный рост экономике не удастся

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 июня 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Предприятие малого бизнеса. Фото: сайт Госдума РФ

Российской экономике потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после ситуации с коронавирусом. Об этом, выступая в Госдуме, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По мнению руководителя блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антона Шабанова, формулировка «несколько кварталов» – неопределенная, но она дает пространство для маневра. Об этом эксперт рассказал ФБА «Экономика Сегодня».

По словам Шабанова, если посмотреть на план правительства по восстановлению экономики, то «сначала мы вернемся к прежним объемам, потом подготовим базу и начнем расти». Произойдет это примерно к весне следующего года.

«И уже сейчас понятно, что за полгода выйти на восстановительный рост не удастся – карантинные ограничения действуют в большинстве регионов страны», – считает он.

Шабалин также сказал о том, что процесс восстановления экономики растягивается по простой причине – сразу после снятия ограничений будет всплеск динамики в торговле, сфере услуг и производстве. Однако долго он не продлится – за время карантина кто-то потерял часть доходов, другие – работу.

«То есть потребительский внутренний спрос в любом случае снизится и восстанавливаться будет в течение определенного времени. А заместить его продажами за рубеж из-за закрытых границ не получится», – считает эксперт.