Мишустин заявил, что влияние коронавируса на экономику еще не проявилось полностью

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11 июня 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Глава российского правительства Михаил Мишустин считает, что влияние пандемии коронавируса на экономику страны проявилось еще не в полной мере. По его словам, более объективно обсуждать последствия COVID-19 можно будет чуть позже.

Мишустин заявил, что обсуждать этот вопрос стоит начинать по итогам второго квартала текущего года. При этом глава кабинета министров подчеркнул, что государство продолжит оказывать поддержку предпринимателям и жителям страны. Он отметил, что государство направило в регионы 12 миллиардов рублей в качестве пособий для семей с детьми. Также финансирование выделяется на перспективные разработки, в том числе направленные на изучение коронавирусной инфекции COVID-19.