МЭА ожидает крупнейшего в истории падения спроса на газ в мире в 2020 году

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10 июня 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МЭА

хранилище газа, Anton Kavashkin/Russian Look

Специалисты Международного энергетического агентства (МЭА) прогнозирует в текущем году крупнейшее за всю историю падение мирового спроса на газ – на 4 процента или на 150 миллиардов кубометров.

В МЭА подчеркнули, что падение спроса на природный газ будет рекордным, так как пандемия коронавируса нового типа поражает и без того ослабленный рынок.

До этого резкое снижение спроса на газ было зарегистрировано в мире в 2009 году, когда он снизился на 2%.

Отмечается, что сокращение потребления газа ожидается в каждом регионе и секторе, однако большая часть снижения придется на наиболее развитые рынки, а также на сферу производства электроэнергии.

Предполагается, что большая часть потерянного спроса восстановится уже в следующем году.