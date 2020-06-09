Кубань увеличила экспорт вина в два раза

Аргументы Недели → Экономика

9 июня 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кубань за последние 5 лет увеличила экспорт вина более чем в четыре раза, а за последний год в два. Кубанские вина пользуются популярностью в 20 странах мира, в том числе в Китае и Европейских странах. С января этого года, по сравнению с прошлым, регион отправил продукцию за рубеж в двое больше, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.



— И эта тенденция продолжает набирать обороты — только с начала года наши виноделы отправили за рубеж более 128 тысяч декалитров — в два раза больше уровня прошлого года. Мы связываем рост с комфортными условиями для виноделов, которые сформировались за последние годы на Кубани, господдержкой, с созданием в отрасли прочной законодательной базы на федеральном уровне, над которой мы тщательно работали, — прокомментировал глава Краснодарского края.



Кондратьев также сообщил, что теперь получить сертификат на продукцию можно в крае, а не в Москве. Это поможет экспортерам сократить финансовые издержки и время.