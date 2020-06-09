Экономист: как изменятся зарплаты у жителей мегаполисов после пандемии

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9 июня 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Экономист Василий Колташов рассказал, как изменятся зарплаты у жителей мегаполисов и в провинции в 2020 году.

Экономист Василий Колташов отметил, что наибольшее падение зарплат на фоне коронавируса произойдет в Москве и других крупных городах.

"Коронавирусная инфекция нанесла удар по мегаполисам, особенно, по Москве, даже по медианной заработной плате, то есть, основной, наиболее распространенной в региональной экономике. Наверное, будет понижение медианной заработной платы и в других мегаполисах. Эта ситуация по-своему характерна, потому что основной удар кризиса произошел по офисному хозяйству, по сфере услуг – по тому, что в последние годы было принято называть постиндустриальным сектором", - объяснил эксперт.