Всемирный банк назвал падение экономики «самым глубоким» со времен Второй мировой войны

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9 июня 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Эксперты Всемирного банка ожидают резкое снижение мировой экономики из-за коронавирусной пандемии в 2020 году. Об этом говорится в докладе «Перспективы мировой экономики» за июнь.

«Пандемия коронавируса и карантинные меры по ее сдерживанию оказали резкое и масштабное шоковое воздействие на мировую экономику, погрузив ее в глубокую рецессию. По прогнозам Всемирного банка, в этом году экономику планеты ждет сжатие на 5,2 процента», - пояснили в исследовании.

Специалисты отметили, что это «самый глубокий» спад со времен Второй мировой войны. При этом они считают, что совокупный ВВП стран с развитой экономикой по итогам 2020 г. упадет на 7% и на 2,5% - в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах: «Это первая всеобъемлющая рецессия в этой группе как минимум за 60 лет». Аналитики уточнили, что в России показатель снизится на 6% из-за вспышки заболеваемости COVID-19 и падения цен на нефть.

В прогнозе добавили, что особенно тяжело придется странам, которые больше всего пострадали от пандемии, а также тем, кто зависит от мировой торговли, туризма, экспорта сырья и внешнего финансирования.

Однако в 2021 году ожидается восстановление - рост мирового ВВП составит 4,2%. Кроме того, они предположили, что российская экономика начнет активно приходить в порядок тоже в следующем году.

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