Сокращение добычи нефти будет продлено

Аргументы Недели → Экономика 13+

6 июня 2020, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил, что страны ОПЕК + договорились продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля. Об этом стало известно в субботу, 6 июня.

«Страны ОПЕК и страны ОПЕК+ единодушно договорились продлить текущее сокращение до конца июля и полностью принять на себя обязательства с начала действия сделки путём компенсации любых объёмов, которые не были сокращены некоторыми странами в мае», - пояснил он.

Напомним, что в 6 июня состоялось заседание стран — участниц соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+. В апреле они подписали документ о сокращении объёмов нефтедобычи, но не для продажи.