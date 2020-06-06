Сокращение добычи нефти будет продлено

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил, что страны ОПЕК + договорились продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля. Об этом стало известно в субботу, 6 июня.
«Страны ОПЕК и страны ОПЕК+ единодушно договорились продлить текущее сокращение до конца июля и полностью принять на себя обязательства с начала действия сделки путём компенсации любых объёмов, которые не были сокращены некоторыми странами в мае», - пояснил он.
Напомним, что в 6 июня состоялось заседание стран — участниц соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+. В апреле они подписали документ о сокращении объёмов нефтедобычи, но не для продажи.