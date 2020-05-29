Добычу нефти предлагают сокращать и дальше, но торговать ею из запасов не запрещено

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29 мая 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

Участники ОПЕК+ проведут очередную встречу в начале июня, где предстоит сделать выбор: сохранить действующее соглашение или ужесточить условия.



Ряд государств выступают за продление установленных правил, однако Россия намерена начать наращивание объёмов добычи нефти. Такая позиция может спровоцировать конфликт между Москвой и Эр-Риядом относительно ценового вопроса.



В апреле участники ОПЕК+ подписали документ о сокращении объёмов нефтедобычи, но не продажи. До подписания соглашения арабы закачали во все хранилища и танкеры столько нефти, что могут ею торговать до конца года и без добычи. На конец мая стоимость барреля нефти марки Brent составляла 35 долларов. Это на 70% выше, чем месяцем ранее.



Единого мнения по поводу условий дальнейшего сотрудничества достичь будет очень сложно. Главы России и Саудовской Аравии понимают важность координации совместных усилий. Однако лидеры государств имеют разные точки зрения относительно будущей сделки.



Часть российских компаний ранее были согласны на сокращённый формат добычи нефти, но с июля объёмы будут увеличиваться. Руководитель отдела регулирования нефтегазовой деятельности Vygon Consulting Дарья Козлова считает, что России необходимо пойти на диалог, так как имеется угроза второй волны коронавируса.



Давление Саудовской Аравии на Россию имеет политический характер. Если Москва пойдёт на значительные уступки, это будет расцениваться как согласие на дальнейшее снижение нефтяных цен.



