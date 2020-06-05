Готовится объединение двух крупных девелоперов

Аргументы Недели → Экономика 13+

5 июня 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Строительная отрасль постепенно выходит из кризиса: стройплощадки вновь функционируют, а эксперты вопреки всему прогнозируют рост цен на жилье. Однако внезапно стартовавшая эпоха пандемии, неизбежно отдаляющая сроки сдачи объектов, существенно подорвала благополучие девелоперских компаний. В этой ситуации ведущие игроки рынка говорят об укрупнении и всерьез взвешивают возможности ограниченного или даже неограниченного партнерства с себе подобными.

Возникшей коллизией пользуются не только девелоперские компании, но и банки. Так, Сбербанк запустил для застройщиков онлайн-сервис (маркетплейс) по поиску партнеров для реализации проектов, где даже «юный» девелопер без денег и/или опыта может при подаче заявки на проектное финансирование найти себе соинвестора или fee-девелопера.

Но возня в песочницах сейчас мало кого интересует, на наших глазах происходит взаимодействие топовых участников рынка, некоторые примеры которого, уверены, войдут в историю.

Так, в конце апреля стало известно о продолжении сотрудничества на очередных площадках ГК «ПИК» и Capital Group – ПИК становится fee-девелопером жилых комплексов на Амурской улице и Сигнальном проезде общей площадью более 800 тыс. кв. м. По мнению гендиректора Capital Group Валентины Станововой, прошлый опыт совместной работы доказал эффективность привлечения к реализации проекта стороннего застройщика с собственными ресурсами и наработками. Сокращение сроков строительства также является существенным плюсом партнерства, отмечает еще один из топ-менеджеров компании.

Схему взаимовыгодного сотрудничества с девелоперскими компаниями и владельцами крупных земельных участков уже несколько лет практикует MR Group, работающая с Coalco, корпорацией ВЭБ и девелопером Денисом Бородако.

В 2019 г. рынок потрясла новость о масштабном проекте компаний Capital Group и «Кортрос», договорившихся о совместном строительстве 800 тыс. кв. м жилья у Северного Речного порта на Ленинградском шоссе. Ведь ранее от проекта отказались другие крупные девелоперы - ЛСР Андрея Молчанова и ПИК Сергея Гордеева.

Capital Group и «Кортрос» и раньше довольно успешно сотрудничали на других площадках – совместно строили ЖК iLove на улице Бочкова и ЖК Bauman House на востоке Москвы.

Вероятно, вдохновленная этими примерами и озабоченная необходимостью расширять портфель проектов в Москве, компания «Кортрос» начала поиск нового партнера. И, по словам участников рынка, этот поиск практически увенчался успехом.

По имеющейся у нас информации, компания «Кортрос» уже некоторое время ведет переговоры о партнерстве с ГК «Основа» Александра Ручьева. Представителем со стороны «Кортроса» выступает главный коммерческий директор группы компаний Филипп Третьяков, а «Основу» представляет ее бывший гендиректор и акционер Александр Исаев.

Полагаем, Филипп Третьяков выбран представителем «Кортроса» не только из-за своей должности.

Во-первых, еще с 2015-2016 гг. Третьяков ведет совместный бизнес с родственницей Александра Исаева – Анной Исаевой (Рябышкиной).

Во-вторых, некоторое время назад жена самого Третьякова Екатерина Колмакова работала в финансируемом Ручьевым и руководимом Исаевым общественно-аналитическом онлайн-медиа ООО «Русская планета» Очевидно, именно давние связи топ-менеджеров поспособствовали налаживанию контакта между двумя крупными застройщиками.

Как стало известно редакции, переговоры между «Кортросом» и «Основой» проходят в режиме строгой конфиденциальности.

В феврале 2019 г. в число акционеров ООО «Шторм-Инвест» (ИНН 7715416754), на базе которого, вероятно, будет формироваться новый совместный проект, был введен даже не сам Филипп Третьяков, а его отец - педагог, методолог и общественный деятель Андрей Аркадьевич Третьяков. Помимо А.А. Третьякова, среди учредителей в этом Обществе – уже упоминавшийся А.Н. Исаев и две организации, связанные с ГК «Основа» - кипрский офшор «Фермоза Лимитед» и зарегистрированная в Швейцарии «Инвестмент Солюшнс Эйджи» (ранее – «Блокчейн Солюшнс Эйджи»).

Это демонстрирует, насколько осторожно входит в проект компания «Кортрос» и насколько скрытно проходят переговоры о, возможно, одной из самых интересных коллабораций отечественного рынка недвижимости.

Добавим также, что совсем недавно владелец «Основы» А. Ручьев намекал на возможность совместных проектов с другими девелоперами в одном из интервью, заявив, что ситуация на строительном рынке «может стать катализатором ускорения процесса укрупнения рынка».

Очевидно, что ограничения, связанные с пандемией COVID-19, ускорят переговорный процесс между двумя компаниями.

Партнерство ГК «Кортрос» и ГК «Основа» станет изящным и выгодным для обеих сторон ходом: «Основа» решит проблемы с финансированием своих зарубежных и инновационных проектов, а «Кортрос» получит ряд новых интересных площадок (один только ЖК «Red7» чего стоит!)

К сожалению, мы так и не смогли выяснить: является ли проект коллаборации детищем главного коммерческого директора ГК «Кортрос» Филиппа Третьякова?

В любом случае, подобные партнерства неизбежны в современных условиях рынка российского девелопмента. И это хорошо, потому что они позволяют добиться больших результатов при сокращении временных затрат.