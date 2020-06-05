Стоимость нефти марки Brent впервые за 3 месяца превысила $41

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5 июня 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Деньги. Фото: pixabay.com

Экономист Михаил Беляев рассказал, что нефть марки Brent выросла в цене и превысила отметку в 41 доллар впервые за последние три месяца. Эксперт объяснил, в чем причина.

«Во-первых, есть экономические факторы, которые указывают на то, что коронавирусная ситуация начинает исправляться, Китай восстанавливает движение своей экономики, в скором времени встряхнутся и другие страны. Это требует потребления нефти, причём не только как энергоносителя», - заявил Беляев. Он напомнил, что нефть широко используется в нефтехимической продукции.

Экономист добавил, что падение нефтяного рынка весной этого года было связано с политическим сдвигом, цены до сих пор восстанавливаются.