Эксперт объяснил, как реагировать на повышение цен на нефть

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3 июня 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: трубопровод, pixabay.com

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович прокомментировал информацию о повышении цен на нефть марки Brent до $40 за баррель впервые за два месяца. По его словам, это говорит о восстановлении спроса и снижении карантинных мер.

«Есть риски, что будет вторая волна коронавируса, вторая волна карантинных ограничений … К тому же ОПЕК+ только частично влияет на рынок: добыча сокращается на 10 миллионов баррелей в сутки, а сокращение спроса произошло более чем на 20 миллионов. Кроме того, надо понимать, что когда цены растут к отметке в 40 долларов за баррель и дальше, будет восстанавливаться добыча в Америке, и это тоже может повлиять на цены. Поэтому нужно с осторожным оптимизмом воспринимать новости о росте цен на нефть», - пояснил он радио Sputnik.

Митрахович отметил, что 40 дол. за баррель – это, конечно лучше, чем 10 дол., но не стоит «торопить» события. Он добавил, что «цены на нефтяном рынке – волатильные и могут меняться довольно быстро».

Ранее аналитики и трейдеры дали прогноз по ценам на нефть до конца года.