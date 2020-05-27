Эксперт дал прогноз по ценам на нефть до конца года

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27 мая 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Аналитики и трейдеры прогнозируют повышение цен на нефть. Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев объяснил, что стало определяющим фактором позитивной динамики.

По словам специалиста, постепенно мировая экономика выходит из кризиса, восстанавливается промышленность, в первую очередь, в Китае.

"Неизбежны колебания в обе стороны, но общий тренд – на рост цен. И он будет продолжаться. Восстановление будет идти, может быть, не так быстро, как хотелось бы российским компаниям. К декабрю мы увидим, как я полагаю, восстановление статус-кво и цены придут к равновесию", - заключил эксперт.