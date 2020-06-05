Стало известно, когда пройдет новое заседание ОПЕК+

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5 июня 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источник в одной из делегаций ОПЕК+ сообщили, когда состоится очередное заседание стран по соглашению о сокращении добычи нефти. Альянс уже предупреждал, что, исходя из ситуации на рынке, условия договора могут быть изменены.

«Заседание пройдет завтра, 6 июня, это уже практически официально», - пояснил собеседник.

Однако источник отметил, что официальные приглашения на встречу пока не разосланы. Он уточнил, что в субботу планируется провести две встречи - сначала всех стран ОПЕК, затем всех государств ОПЕК+. По его словам, в 14.00 (15.00 мск) в Вене пройдет заседание ОПЕК, а второе - в 16.00.

Дата еще неофициальная, но подготовка точно начнется завтра (6 июня).

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