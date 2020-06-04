У лёгкой промышленности тяжёлые проблемы

Аргументы Недели → Экономика 13+

4 июня 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство России в ходе последнего заседания представило план действий по восстановлению экономики. По итогам совещания у президента России Владимира Путина с представителями бизнеса, руководителями регионов правительственный план потребовалось скорректировать.



Глава государства указал на необходимость дополнительного финансирования лёгкой промышленности. Директора предприятий обратились к руководству страны с просьбой об изменении законодательства о государственной поддержке. Если госкорпорации будут покупать только отечественную продукцию, то отрасль сможет получить дополнительные денежные средства. Проекты законов уже поступили в Государственную Думу.



Многие руководители компаний говорят, что не смогли получить поддержку от государства во время коронавирусного кризиса. Президент поручил предоставить льготы для покупки оборудования предприятиям лёгкой промышленности. Также планируется увеличить субсидии на обслуживание кредитов.



Путин подчеркнул, что лёгкая промышленность не является второсортной сферой производства. Она имеет большой потенциал на внутреннем и внешнем рынках. В отрасли трудятся более 300 тысяч человек.



Министерство промышленности и торговли в ходе совещания, видимо в поддержку лёгкой промышленности, предложило создать резервы масок, защитных костюмов на общую сумму в 15 миллиардов рублей.



