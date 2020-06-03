В Кремле исключили общенародное обсуждение плана восстановления экономики

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3 июня 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что общенародного обсуждения общенационального плана по восстановлению российской экономики не предусмотрено.

По словам Пескова, общенациональный план по восстановлению экономики РФ, который Михаил Мишустин представил Владимиру Путина, дорабатывается по конкретным направлениям.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что это «абсолютно экспертный документ». Песков уточнил, что проект плана взят за основу, но его предстоит доработать по конкретным направлениям.

Президент РФ Владимир Путин дал правительству две недели на уточнение некоторых разделов общенационального плана восстановления экономики. Путин распорядился, что реализация этого плана должна начаться с 1 июля.

Эксперт-политтехнолог считает, что план Мишустина по восстановлению экономики России обойдет «ловушку 2022 года»