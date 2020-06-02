Глава правительства представил план по восстановлению российской экономики

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2 июня 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Деньги. Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин обсудили план по восстановлению экономики, которая пострадала из-за пандемии коронавируса COVID-19. Глава государства отметил, что приоритетным является не только стабилизация ситуации, но также поддержка граждан и бизнеса.

Премьер-министр отметил, что план включает в себя комплекс мер, благодаря которым к окончанию восстановительного периода российская экономика должна получить рост, превышающий докризисные показатели. Отмечается, что документ состоит из 500 пунктов, общая стоимость реализации всех мер оценивается в 5 триллионов рублей. Согласно плану, до конца текущего года российская экономика должна стабилизироваться, со второго квартала следующего года вступить в стадию восстановления, а к четвертому кварталу 2021 года перейти к росту.