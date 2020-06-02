Мантуров заявил, что многие индустрии вернулись к работе в штатном режиме

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2 июня 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Фото: сайт Минпромторга РФ

В России в новых условиях существенно изменились и ситуация в экономике, и привычный уклад жизни. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, и промышленность, и торговая сфера сильно просели под влиянием антиковидных ограничений, сжатия потребительского и инвестиционного спроса.

«Но сейчас многие индустрии вернулись к работе в штатном режиме, постепенно по всей стране открываются торговые объекты, поэтому факторов негативного давления становится меньше. Также начинают проявляться эффекты от принятых антикризисных мер», – сказал Мантуров.

По словам главы Минпромторга, сегодня осуществлена докапитализация Фонда суммарно на 25 млрд рублей, из них 20 млрд рублей пойдут на противодействие эпидемии и еще 5 млрд рублей – на развитие планов по импортозамещению.