В Совфеде рекомендовали начать страховать работников от безработицы

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1 июня 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Деньги. Фото: pixabay.com

В Совфеде предложили рассмотреть возможность страховать россиян на случай возможной потери работы. Также кабмин может рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство в случае массовых увольнений при режиме ЧС и других экстренных ситуациях.

В документе говорится о «дополнительных гарантиях социальной поддержки лиц предпенсионного возраста, предусматривающих их право на обеспечение трудоустройства и на получение страховой пенсии по старости досрочно при отсутствии возможности трудоустройства». Также возможно рассмотрение увеличения софинансирования из бюджета государства мероприятий по поддержке малообеспеченных семей с детьми.

Отдельно рекомендуется принять к рассмотрению вопрос о предоставлении субсидий бюджетам регионов в целях реализации «мер по поддержке занятости работников организаций и содействию трудоустройству уволенных работников, в том числе на возмещение расходов на оплату труда».