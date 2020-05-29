«Газпром» терпит убытки. Надежда на холодную зиму и восстановление экономик

Аргументы Недели → Экономика 13+

29 мая 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

В мае заканчивается контракт транзита российского газа через польскую территорию. В результате цена на голубое топливо значительно возросла, однако рынок ещё не стабилизировался. Карантин, простой экономики, тёплая зима, заполненные хранилища в Европе привели к серьёзным потерям «Газпрома».



Объём газа по газопроводу «Ямал–Европа» начал стремительно снижаться. Новый контракт заключаться не будет, так как Варшава не заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Россией. Размеры поставок будут определяться условиями аукционов, которые проводятся заранее.



Польша также снижает потребление российского газа. Это результат поиска поставщиков голубого топлива на Ближнем Востоке и Западе. Катар и США подписали с Польшей долгосрочные контракты. Варшава маниакально заинтересована в полном избавлении от российской зависимости.



При этом транзитный коридор «Ямал–Европа» по-прежнему актуален как для российской, так и польской стороны. Отсутствие контрактных обязательств позволяет «Газпрому» загружать газопровод любыми объёмами, что особо актуально в сложившихся условиях. Но из-за эпидемии потребление энергии по всему миру значительно уменьшилось. «Газпрому» остаётся надеяться на быстрое восстановление экономик и холодную зиму в следующем году.



