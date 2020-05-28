В правительстве рассказали, как планируют восстанавливать экономику РФ

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28 мая 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

В пресс-службе российского правительства раскрыли детали плана по восстановлению экономики страны. Отмечается, что он состоит из 9 разделов, которые включают в себя порядка 500 различных мероприятий.

Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что доработки документа будут окончены к концу мая, план предполагается полностью выполнить до конца следующего года.

«Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения», - рассказал премьер-министр.