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Владельцы АЗС попросил ФАС и Минэнерго отпустить цены на бензин

, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Владельцы АЗС попросил ФАС и Минэнерго отпустить цены на бензин
pexels.com

Владельцы АЗС и независимый топливный союз призвали Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Министерство энергетики отпустить цены на бензин и отменить запрет на импорт топлива.

Президент независимого топливного союза (НТС, объединяет трейдеров и владельцев АЗС) Павел Баженов направил обращение главе ФАС Игорю Артемьеву и главе Минэнерго Александру Новаку.

Баженов также предлодил приостановить действия демпфирующего механизма, который защищает стоимость топлива от скачков, а также вернуть прежние нормативы по продаже бензина и дизтоплива на бирже, из-за снижения которых выросли цены в опте.
Как объяснил глава НТС, эти меры призваны сдержать рост оптовых цен на топливо и сбалансировать рынок в условиях пандемии коронавируса.

Цены производителей на бензин в апреле 2020 года, по сравнению с мартом, понизились на 22,4 процента.
О динамике цен на автомобильный бензин и ресурсах нефтепродуктов в апреле сообщила Федеральная служба государственной статистики.

ИЧ

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