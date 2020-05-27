О ценах на бензин: цены производителей упали, в рознице - повысились

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27 мая 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

АЗС, фото: pexels.com

Цены производителей на бензин в апреле 2020 года, по сравнению с мартом, понизились на 22,4 процента.

О динамике цен на автомобильный бензин и ресурсах нефтепродуктов в апреле сообщила Федеральная служба государственной статистики.

Потребительские цены на бензин в России в апреле текущего года в среднем опустились на 0,2 процента по сравнению с мартом.

По данным Росстата, с начала года розничные цены на автомобильное возросли на 0,2 процента, а цены производителей упали на 16,9 процента.

В прошлом месяце снижение цен на бензин зафиксировано в 55 субъектах РФ. Самое сильное снижение цен, в сравнении с мартом, зафиксировано в Республике Тыва — на 3,9 процента, и в Алтайском крае — на 1,8 процента.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин не изменились.

Правительство распорядилось приостановить импорт топлива в Россию. Соответствующий документ в понедельник, 25 мая, опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.