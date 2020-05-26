Экономист назвал преимущества снижения возраста для начисления надбавки к пенсии

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26 мая 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

фото: пенсионеры, pixabay.com

Доцент кафедры «Макроэкономика» Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев прокомментировал введение законопроекта о снижении возраста начисления надбавки к пенсии. По его словам, новый документ может быть полезен для малого и среднего бизнеса и экономики страны в целом.

«Еще в 2019 году представители власти обсуждали необходимость единовременных выплат в размере пяти тысяч рублей для пенсионеров, однако реализация застопорилась из-за предположений о вероятном росте инфляции на фоне увеличения потребительского спроса», - пояснил он.

Арефьев отметил, что потом идею реализовали в формате поддержки пенсионеров в период самоизоляции – выплаты в размере 4 тысяч рублей. Исходя из этого, сегодняшнюю ситуацию в экономике можно сравнить с началом рыночных реформ в 90-е годы, добавил он. По его мнению, тогда любые стимулирующие меры приводили к моментальным инфляционным всплескам, а сейчас это «позволит незначительно, но все же повысить упавший потребительский спрос, а значит, и поддержит малые и средние предприятия». Арефьев уверен, что инфляционного всплеска не будет.

Экономист считает, что причиной снижения потребительского спроса является снижение реальных доходов населения, поэтому пенсии необходимо повышать дальше.

«Пожилые люди смогут стимулировать спрос увеличением числа покупок тех же продуктов и продукции первой необходимости, ведь на более дорогие вещи спрос заметно снизился из-за сокращения числа потребителей в связи с потерей доходов … Я считаю, что в России необходимо максимально увеличивать социальную поддержку населения по всем направлениям», - заключил он.