Транзит российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через Польшу обнулен

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26 мая 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

газ, фото: pixabay.com

Транзитные поставки российского газа по газопроводу «Ямал-Европа» полностью остановлены утром во вторник, 26 мая. Польша разорвала сотрудничество с Россией. 17 мая истек срок договора на транзит российского газа через территорию Польши, а продлевать его польские власти не захотели.

После этого мощность трубы распределяется на аукционах различного срока, от года до нескольких часов. Пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, что поставки газа по магистрали «Ямал-Европа» будут продолжаться «в том или ином виде».

Данные немецкого газотранспортного оператора Gascade показывают падение физического потока газа на входе на КС "Мальнов" на востоке Германии с 8:00 утра по берлинскому времени (9:00 по московскому) до нуля, - сообщает Интерфакс. Однако на июнь мощности транзитной трубы выкуплены на 93%, а на третий квартал - на 80%. 6 июля пройдет аукцион на следующий газовый год (с октября 2020 по сентябрь 2021).

Газопровод «Ямал-Европа» протяженностью более двух тысяч км от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведен на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций, им владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz.

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