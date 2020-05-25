Льготная ипотека поможет реанимировать строительную отрасль

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 мая 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о том, что строительную отрасль в этом году ждёт спад как минимум на 10%. В аналогичной ситуации отечественное строительство оказывалось в период мирового финансового кризиса в 2008 году. На тот момент спад составил порядка 13%.



Чтобы не повторять негативный сценарий прошлого, правительство пытается стимулировать сферу и снять ряд административных ограничений. Планируется ускорить строительство долгостроев. В общей сложности в стране имеется порядка 10 миллионов квадратных метров незавершённого строительства. К тому же дольщики напоминают о себе при помощи видеообращений и протестных акций. Государство выделит 500 миллиардов рублей для решения данной проблемы. Пока не известно, из каких источников будут направлены данные средства, сообщил вице-премьер.



Помимо этого планируется расширить доступ россиян к льготной ипотеке. Для поддержания строительства будут привлекаться средства из региональных бюджетов. Улучшат условия покупки жилья молодым семьям. В качестве первого взноса можно будет вносить только третью часть от стоимости жилья. Правительство в дальнейшем будет расширять меры поддержки отечественного строительства, чтобы сохранить важнейшую для экономики отрасль.



