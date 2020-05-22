Как улучшить инвестиционный климат региона

Аргументы Недели → Экономика

22 мая 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Вице-спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Сергей Алтухов провел совместное заседание комитетов ЗСК по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности и по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике.



Председатели комитетов краевого парламента, руководители отраслевых министерств и ведомств, представители территориального управления федеральной налоговой службы обсудили инициативу главы Кубани Вениамина Кондратьева «О внесении изменений в статью 2 Закона Краснодарского края «О налоге на имущество организаций».



Открывая заседание, председательствующий уточнил, что предлагаемые документом изменения обусловлены необходимостью улучшения инвестиционного климата в регионе.



- Одной из стратегических задач в развитии края является привлечение инвестиций. В связи с чем законопроектом предлагается установить налоговые льготы по налогу на имущество для организаций-участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», для организаций, заключивших концессионные соглашения с Краснодарским краем, а также для организаций, заключивших концессионное соглашение в сфере культуры, спорта с муниципальными образованиями края, - отметил Сергей Алтухов.



Кроме того, документом предлагается установить пониженные ставки налога на имущество для организаций, которые осуществляют свою деятельность в конгрессно-выставочной сфере.



Депутаты ЗСК в целом одобрили представленную инициативу для включения в повестку дня очередного 38-го пленарного заседания, внеся ряд предложений по тексту законопроекта, которые будут учтены ко второму чтению.