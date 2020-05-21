Законопроект о расторжении арендных договоров изменен

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21 мая 2020, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]

Здание ГД. Фото: сайт Госдума РФ

Госдума приняла в основном чтении законопроект, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договоры в случае отказа владельца помещения снижать аренду.

В последний момент в документ внесли поправку — обратиться к арендодателям с требованием о снижении платы могут только компании, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, и только из пострадавших от коронавируса отраслей.

Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.

Данный законопроект уже одобрен во втором чтении, третье чтение запланировано на 22 мая.