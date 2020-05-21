В Минфине рассказали, почему нельзя «накачать» экономику деньгами

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 мая 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Деньги. Фото: pixabay.com

Замминистра финансов России Алексей Моисеев прокомментировал идею стимулирования экономики страны через ее «накачивание» дополнительными средствами. Он выразил мнение, что это может стать повторением советских ошибок.

«Я думаю, всем будет хуже, если мы повторим и советский, и российский опыт накачивания экономики деньгами, который в конечном итоге приведет к тому, что обесценится все и будет хуже всем», - считает Моисеев.

При этом он подчеркнул, что за последнее время в России значительно вырос уровень финансовой стабильности. Моисеев добавил, что утрата этой стабильности может стать для страны одним из худших вариантов.