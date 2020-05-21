Россияне беднеют – цены растут

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 мая 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

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В последние карантинные месяцы стоимость товаров первой необходимости неумолимо растет. Доходы при этом у большинства падают. «АН» разберутся, почему цены подскочили и что будет дальше.

Росстат говорит, что с 13 по 18 мая инфляция оказалась нулевой. Потребительские цены между тем с начала мая выросли на 0,1%. С начала 2020 года – на 2,2%. В годовом выражении инфляция складывается на уровне 3,05%.

Понятное дело, что статистика эта официальная и усредненная, потому что в реальности в продуктовых мы с каждым днем оставляем все больше, а платежеспособность приближается к минимальному показателю. То, что в период карантина, когда половина населения лишается работы, зарплаты (или её части), цены повышать просто кощунство – бизнесменов не волнует. Поэтому и дорожают товары первой необходимости: крупы, молоко, мясо, сахар, яйца, овощи и лекарства. Сюда же стиральные порошки, зубные щетки и пасты, шампуни, мыло и прочая «бытовуха».

Как же так вышло?

«Повышение цен в мае было вполне ожидаемо, – считает заведующая кафедрой экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Маргарита ПАШКОВСКАЯ. – Эксперты о возможном росте цен в мае на 10-20% говорили еще в апреле. В первую очередь это связано со снижением курса рубля вслед за падением цен на нефть. Во многих продуктах питания в России довольно велика импортная составляющая. Так, например, только в операционных затратах на производство молока она составляет от 10% до 20%. Удорожание импортных материалов, используемых в производстве, неизбежно ведет к росту себестоимости конечных продуктов. Из-за падения курса рубля производители и поставщики продуктов питания увеличили закупочную стоимость товаров. Еще выше зависимость от импорта и валютная составляющая в цене непродовольственных товаров, поэтому эта группа товаров сильнее реагирует на падение курса рубля. Кроме того, объективно произошло удорожание производства многих товаров в связи с ростом затрат на транспортировку и обеспечение безопасности труда практически во всех отраслях. Это обусловлено усложнением логистики между регионами и странами из-за пандемии, ростом затрат на дезинфекцию помещений, товара и персонала. Все это неизбежно приведет к ускорению инфляции».

Центробанк тем временем ставит таргет по инфляции на текущий год в 4%. Но уже в апреле рост потребительских цен ускорился до 3,1% с мартовских 2,5%. ЦБ, конечно, сказать, что мы известно в каком месте, не может. Поэтому предполагает стабилизацию инфляционных ожиданий после их роста. Да, указывают на усиление проинфляционных факторов, ждут стабилизации инфляции в середине года. Экономисты, между тем, считают, что ситуация не поменяется вплоть до его конца, а способов решения кризиса пока что нет.

Минэкономики в свою очередь отмечает, что ограничения (как со стороны спроса из-за карантина, так и со стороны предложения из-за остановки множества производств), которые как раз и влияют на индекс потребцен, после их снятия могут продолжить повышать инфляцию и снижать реальные доходы.

По предварительным прогнозам, во втором квартале 2020 года (даже с учетом мер господдержки экономики) наши доходы снизятся на 20%. Большинство уже давно закупается на заначки, но и они скоро кончатся.

Стоимость продуктов при этом падать не собирается (как бы сверху не говорили о том, что цены никто не повышает, а если повышает – обращайтесь в соответствующие органы). Наша экономика, даже несмотря на «выход на плато», никуда на самом деле по факту не вышла. А сокращения предложений сказывается и будет сказываться и на ценах, и на качестве производимых товаров.

Вместе с тем около 20% ВВП создается позакрывавшимися малыми и средними предприятиями. Сокращение оборота на 50-60% в этом секторе таким образом приведет к сокращению ВВП на 10% во втором квартале этого года. Это значит, что поступления от предпринимательства, доля которых в структуре доходов граждан в первом квартале 2020 году уже опустилась ниже 6%, станут не то, чтобы скудными, но точно незначительными.

И, расстраиваемся: повышение цен – это долговременное явление, с нарастающими последствиями. Разумеется, пока не восстановится экономика. А у нас этот процесс, как показывает практика, обычно затягивается.