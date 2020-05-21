На развитие сельского хозяйства в Челябинской области направлено 3 млрд. рублей

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 мая 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото из архива редакции

Эта сумма включает в себя федеральные субсидии, власти региона в 2020 году увеличили финансирование сельхозпредприятий на 360 миллионов рублей.

Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с представителями минсельзоза и руководителями ведущих сельхозпредприятий региона. Совещание прошло в формате видеоконференции.

По словам Алексея Текслера, уровень производства в I квартале 2020 года вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным прошлого года. Хорошие показатели у производителей яиц и молока. Алексей Текслер призвал руководителей предприятий жестко соблюдать режим санитарной эпидемиологической защиты.

Глава региона подчеркнул, что несмотря на экономическую ситуацию, в этом году удалось увеличить финансирование аграрного сектора. В этом году аграрии получат 3 миллиарда рублей, к 1 июня сумма выплат достигнет 1 млрд 60 млн рублей. Продолжается программа льготного кредитования аграриев на пополнение оборотных средств. Объем заявок составил 8,5 миллиардов рублей, что на 2,4 млрд. больше, чем в прошлом году.

«Я хорошо понимаю важность сохранения уровня финансирования и увеличения объемов краткосрочного льготного кредитования для обеспечения стабильной экономической ситуации в АПК, особенно в период посевной кампании, — сказал Алексей Текслер. — Постоянно слежу за текущими оперативными данными, при необходимости готов подключиться к решению вопросов на федеральном уровне».

Отметим, что посевная идет полным ходом. На сегодняшний день в Челябинской области выполнено 65% ярового сева, засеяно более миллиона гектаров.