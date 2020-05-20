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Правительство может повысить минимальный размер пособия по безработице

, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство может повысить минимальный размер пособия по безработице
pexels.com

Правительство может повысить россиянам пособие по безработице. Кабмин готовит общенациональный план восстановления российской экономики. По поручению премьер министра РФ Михаила Мишустина над планом работают Минэкономразвития, Минтруда и Минфин.

В документе предлагается повысить минимальный размер пособия по безработице до 4,5 тысяч рублей на три месяца с мая 2020 года (в настоящее время она составляет 1,5 тысячи рублей).

Также на три месяца планируется приравнять размер выплат для ИП, вынужденных прекратить деятельность после 1 марта, к МРОТ (12,1 тысячи рублей). Кроме того, в плане указаны развитие гибких форм занятости и разработка онлайн-программ переобучения и повышения квалификации, - пишут "Известия".

Минэкономразвития РФ 20 мая внесет в правительство новый трехлетний макропрогноз, а в понедельник, 25 мая, - общенациональный план восстановления экономики.

ИЧ

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