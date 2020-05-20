Правительство может повысить минимальный размер пособия по безработице

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20 мая 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

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Правительство может повысить россиянам пособие по безработице. Кабмин готовит общенациональный план восстановления российской экономики. По поручению премьер министра РФ Михаила Мишустина над планом работают Минэкономразвития, Минтруда и Минфин.

В документе предлагается повысить минимальный размер пособия по безработице до 4,5 тысяч рублей на три месяца с мая 2020 года (в настоящее время она составляет 1,5 тысячи рублей).

Также на три месяца планируется приравнять размер выплат для ИП, вынужденных прекратить деятельность после 1 марта, к МРОТ (12,1 тысячи рублей). Кроме того, в плане указаны развитие гибких форм занятости и разработка онлайн-программ переобучения и повышения квалификации, - пишут "Известия".

Минэкономразвития РФ 20 мая внесет в правительство новый трехлетний макропрогноз, а в понедельник, 25 мая, - общенациональный план восстановления экономики.