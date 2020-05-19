Государство планирует продолжить отнимать у россиян пенсии

Аргументы Недели → Экономика 13+

19 мая 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Россия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом, а значит, смертей в ближайшем будущем можно ожидать еще больше. На этом фоне, воспользовавшись данными Росстата, власти решили повысить возраст дожития.

По официальной информации, граждане РФ стали жить дольше, и ничто им не помешает прожить дольше в следующем году. Министерство труда подготовило законопроект о повышении в 2021 году возраста дожития на полгода - ровно до 22 лет. Столько времени счастливые обладатели накопительной пенсии будут ее получать. Той самой пенсии, которую в 2014 году государство заморозило и экспроприировало на собственные нужды. На накопительных кошельках будущих пенсионеров оказались мизерные суммы - в среднем 73 тысячи рублей. Их выплату и растянут на 264 месяца, а не на 258 месяцев как сейчас. Получается, что увеличение периода выплат уменьшает ежемесячный размер самой выплаты.

При среднестатистических накоплениях в 73 тысячи прибавка составляет менее 300 рублей. Ежемесячно перечислять такую маленькую сумму пенсионным фондам невыгодно - операционные издержки оказываются дороже. Поэтому правительство назначает накопительную пенсию, если ее размер выплаты получается не меньше 5% от общей пенсии.

Чтобы получать ежемесячную прибавку, накопления должны составлять около 180 тысяч рублей. Если меньше – накопленную сумму выплачивают разом. Вот этот порог в 5% хотят повысить: были предложения назначать накопительную пенсию, если выплаты получаются не меньше 10% или даже 20% от общей пенсии. С увеличением возраста дожития даже существующий порог позволит назначать накопительную пенсию меньшему количеству людей. Фактически ее получат лишь считанные единицы выходящих на пенсию людей.