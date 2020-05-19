Доктор экономических наук: возобновление работы предприятий изменит рынок труда РФ

Аргументы Недели → Экономика 13+

19 мая 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

калькулятор, pixabay.com

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова Константин Ордов заявил, что ситуация на российском трудовом рынке после спада экономики будет сложной, но не катастрофической.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что ситуация на трудовом рынке РФ войдет в фазу стабилизации уже к концу июня, когда начнет функционировать большая часть предприятий – это остановит рост безработицы.

Константин Ордов в свою очередь в беседе с ФБА "Экономика сегодня" заявил, что к июлю Россия подойдет со снижением деловой активности и ростом количества потерявших работу граждан. Кроме того, по словам эксперта, в настоящий момент средства инвестируют в цифровые технологии, что в будущем приведет к отсутствию у предприятий потребности в большой рабочей силе.

Профессор полагает, что данная ситуация поставит вопрос о государственной программе, стимулирующей создание рабочих мест. Он также заметил, что пока нельзя оценить, насколько серьезно проблема безработицы будет стоять перед Россией "в региональном измерении". Ордов не исключил, что в скором времени города-миллионники станут эпицентрами роста количества людей без работы и граждан, которым нужна социальная поддержка. Это увеличит нагрузку на региональные бюджеты, вследствие чего вся страна будет вынуждена серьезно менять финансово-экономическую систему.