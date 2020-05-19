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Доктор экономических наук: возобновление работы предприятий изменит рынок труда РФ

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор экономических наук: возобновление работы предприятий изменит рынок труда РФ
калькулятор, pixabay.com

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В.Плеханова Константин Ордов заявил, что ситуация на российском трудовом рынке после спада экономики будет сложной, но не катастрофической.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что ситуация на трудовом рынке РФ войдет в фазу стабилизации уже к концу июня, когда начнет функционировать большая часть предприятий – это остановит рост безработицы.

Константин Ордов в свою очередь в беседе с ФБА "Экономика сегодня" заявил, что к июлю Россия подойдет со снижением деловой активности и ростом количества потерявших работу граждан. Кроме того, по словам эксперта, в настоящий момент средства инвестируют в цифровые технологии, что в будущем приведет к отсутствию у предприятий потребности в большой рабочей силе.

Профессор полагает, что данная ситуация поставит вопрос о государственной программе, стимулирующей создание рабочих мест. Он также заметил, что пока нельзя оценить, насколько серьезно проблема безработицы будет стоять перед Россией "в региональном измерении". Ордов не исключил, что в скором времени города-миллионники станут эпицентрами роста количества людей без работы и граждан, которым нужна социальная поддержка. Это увеличит нагрузку на региональные бюджеты, вследствие чего вся страна будет вынуждена серьезно менять финансово-экономическую систему.

ЕТ

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