Нефтяная эра закончилась. Что теперь нужно ​делать России​

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 мая 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Резкий спад мирового спроса на нефть в дальнейшем может многократно повторяться. Для России наступили непростые времена. К тому же, в ближайшем будущем весь мир может столкнуться с очередным разрывом финансового пузыря в США.

Некоторые эксперты определяют грядущий кризис как «спад по японскому образцу в 1990-х годах». Это время было для Японии эпохой экономических состязаний с США и ее проигрыша. Сначала США постепенно опускали курс доллара, «уронив» его по отношению к иене вполовину с 1985 года, чтобы приостанавливать большой приток товаров из Японии. Япония в ответ начала поддерживать свою экономику за счет смягчения денежной политики, но это вызывало рост спекуляций с землей и акциями - возник «эффект пузыря». В 1991-м Центробанк Японии повысил процентную ставку, чтобы сдержать эти спекуляции, что привело к обвалу стоимости земли и акций, следствием которого стало формирование гигантского массива так называемых «плохих долгов». Вслед за этим последовал пресловутый спад ради финансового балансирования: прибыли предприятий были направлены на погашение долгов, никто не брал новые кредиты для инвестиций, стагнация растянулась на долгие годы.

Между тем на деле Япония все еще является третьей по размерам экономикой мира: уровень жизни здесь постоянно повышался в течение последних 20 лет, а цены на потребительские товары все это время снижались. У страны достаточные объемы резервов для обеспечения стабильного положения и поддержания импорта всего необходимого на нужном уровне. Более того, сейчас Япония снабжает другие страны, в том числе Китай и Южную Корею, высококачественными комплектующими деталями и станками для производства микросхем и других высокотехнологичных товаров, а японские предприятия, занимающиеся производством за рубежом, ежегодно переводят в метрополию примерно 150 млрд долларов одних только дивидендов.

Над Россией же нависла гораздо более серьезная опасность, чем спад японского типа. В настоящее время становится вполне реальной реализация радикальной перспективы: западные нефтяные гиганты могут переключиться на водород. Если такой поворот случится, он будет означать наступление конца нефтяной эры.

В сложившейся ситуации вполне возможно, что западные нефтяные гиганты начнут массированно вкладывать свои огромные средства в бизнес, связанный с возобновляемыми источниками энергии. Разумеется, спрос на нефть не исчезнет окончательно в один момент. И уровень цен на это сырье может даже немного восстановиться. Но краткосрочная конъюнктура не должна обманывать: новый бизнес обеспечит надежный и долгосрочный рост прибыли, а за ним и будущее.

На данный момент самый перспективный источник энергии - водород и топливный элемент, который сжигая его, вырабатывает электроэнергию. Японская автомобильная компания «Тойота», например, разрабатывает новую машину с таким топливным элементом в США, к проекту присоединились также Royal Dutch Shell и некоторые другие компании. В Германии и Франции уже начались испытания экспериментальных поездов на новых топливных элементах.

Многие эксперты говорят, что России необходимо менять приоритеты и устанавливать новую государственную модель, которая не будет зависеть от углеродов. И делать это нужно как можно быстрее.