В ООН подсчитали потери от коронавируса

Ущерб от пандемии может достигнуть 8,5 триллионов долларов. Таковы результаты исследования ООН.
Объем мировой экономики сократится на 3,2 процента. Потери составят около 8,5 триллионов долларов. Эта статистика содержится в докладе о состоянии мировой экономики, предоставленном в ООН.
Нынешние потери теперь сравнивают с Великой депрессией, разразившейся в 30-х годах прошлого столетия. Последствия от рецессии прогнозируются колоссальные.
По данным экономистов экономика развитых стран рухнет на пять процентов. Потери могут быть компенсированы в следующем году.