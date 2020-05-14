В ООН подсчитали потери от коронавируса

Аргументы Недели → Экономика 13+

14 мая 2020, 17:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Ущерб от пандемии может достигнуть 8,5 триллионов долларов. Таковы результаты исследования ООН.

Объем мировой экономики сократится на 3,2 процента. Потери составят около 8,5 триллионов долларов. Эта статистика содержится в докладе о состоянии мировой экономики, предоставленном в ООН.

Нынешние потери теперь сравнивают с Великой депрессией, разразившейся в 30-х годах прошлого столетия. Последствия от рецессии прогнозируются колоссальные.

По данным экономистов экономика развитых стран рухнет на пять процентов. Потери могут быть компенсированы в следующем году.