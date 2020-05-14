В пятницу количество заразившихся коронавирусом превысит 4,5 миллиона человек

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14 мая 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

антикоронавирусная месса в Италии на фото Globallookpress.com/ Marco Alpozzi

Число заразившихся COVID-19 вплотную приблизилось к отметке в 4,5 миллиона человек. Таковы данные ресурса Worldometers.

На момент написания текста количество заразившихся коронавирусом закрепилось на уровне 4 454 038 человек. Суточный прирост новых диагнозов составляет 80 – 90 тысяч. Скорее всего, уже завтра в мире будет насчитываться больше4,5 миллионов заразившихся COVID-19.

На первом месте статистики находятся Соединенные Штаты. На долю этой страны приходится около одной трети всех диагнозов. Сейчас там подтвердилось уже 1 430 348 случаев коронавируса.