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Правительство выделило на поддержку российских авиакомпаний 23,4 млрд рублей

, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство выделило на поддержку российских авиакомпаний 23,4 млрд рублей
Самолет. Фото: сайт Госдума РФ

Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Поддержать авиаперевозчиков поручил Президент России Владимир Путин. Правительство уже утвердило соответствующее постановление.

«Субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема), а также на операционную деятельность и содержание имущества», – говорится в документе.

Для получения субсидии авиакомпания должна предоставить в Росавиацию заявление с необходимым пакетом документов. Итоговое решение принимается в течение 20 рабочих дней.

ДВа

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