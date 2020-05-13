Из за эпидемии рухнули продажи алмазов​

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13 мая 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Выручка АЛРОСА от продажи алмазов с января по апрель сократилась на $400 млн по сравнению с тем же периодом прошлого года - до $919,8 млн. В апреле компания продала продукции всего на $15,6 млн.

Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания 12 мая сообщила о том, что «практически остановила» реализацию алмазно-бриллиантовой продукции в связи карантином и стремлением компании придерживаться политики приоритета цен над объемами. Все более актуальным становится вопрос закупки алмазов в Гохран, которая в существенных объемах в последний раз производилась в 2009 году.

Заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев считает, что «ограничения и сложности, с которыми столкнулся рынок, носят временный характер - как с точки зрения организации работы, так и с точки зрения спроса». По оценкам участников рынка, уже в III квартале будет наблюдаться положительная динамика спроса на алмазы.

По данным СМИ, Якутия, которая является совладельцем АЛРОСА, просит закупить алмазы в этом году в Гохран на $1,7 млрд, что составляет более половины годовой выручки компании. В Минфине решение планируют принять по итогам второго квартала после мониторинга состояния АЛРОСА и с учетом перспектив восстановления алмазного рынка. Последний раз крупные закупки в Гохран осуществлялись в 2008-2009 годах, когда государство выкупило продукцию на $1 млрд.