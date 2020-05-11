Аналитик назвал условия для укрепления рубля

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11 мая 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

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Директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков объяснил, когда будет возможно ожидать укрепление курса рубля. Своим мнением аналитик поделился с изданием «Российская газета».

«Вероятнее всего, курс рубля сохранится в диапазоне 72-74 рубля за доллар и 78,5-81 рубль за евро. До тех пор, пока цены на нефть не преодолеют уровень 35-36 долларов за баррель. Тогда мы сможем увидеть дальнейшее укрепление рубля», - пояснил он.

Кабаков считает, что усиление рубля можно будет наблюдать в летние месяцы. По его словам, на рубль положительное влияние оказывает соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+ и ожидание инвесторами снятия ограничительных мер из-за пандемии. Однако ожидать дальнейшего укрепления рубля в ближайшие дни все же не стоит, пояснил эксперт.

Ранее бывший сотрудник Министерства финансов РФ, директор Центра исследования экономической политики МГУ не исключил возможность девальвации рубля.