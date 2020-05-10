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Экономический эксперт считает, что рубль может ждать девальвация

, 20:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Экономический эксперт считает, что рубль может ждать девальвация
фото: pixabay.com

Давать прогнозы по будущему российской валюты сложно даже опытным экспертам, так как экономическая ситуация меняется стремительно и непредсказуемо. Но версия, что из-за трудной ситуации на рынке нефти рубль ждет девальвация, не исключается.

Олег Буклемишев, бывший сотрудник Министерства финансов РФ, директор Центра исследования экономической политики МГУ, предполагает, что "цена и спрос на нефть — это главный фактор, который влияет на состояние рубля, так как у России очень сильная зависимость от экспорта топлива".

По его мнению, рубль вернет позиции по отношению к мировой валюте только в том случае, если нефть вернется к позициям начала этого года. Он также не отрицает, что теоретически доллар может вернуться к 60 рублям. Это произойдет при отмене всех санкций.

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