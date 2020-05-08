Набиуллина рассказала, какое преимущество дает России низкий госдолг

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8 мая 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в настоящее время уровень госдолга России является одним из самых низких в мире. По ее словам, это придает экономике страны дополнительную устойчивость.

Набиуллина отметила, что страна имеет возможность увеличить госдолг в случае необходимости. «Но, тем не менее, низкий госдолг – это наше конкурентное преимущество, это то, что позволяет нам чувствовать себя устойчивыми… и это создает дополнительную устойчивость, дополнительную безопасность для нашей экономики», - объяснила она. Глава Банка России добавила, что возможность увеличения госдолга обсуждается, однако делать это нужно крайне осторожно.