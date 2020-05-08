Рубль к лету может восстановить свои позиции

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8 мая 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Аналитик Сергей Дроздов считает, что рубль может достичь своих докризисных значений уже к началу лета. Это произойдет из-за возвращения нефтяных котировок к прежним значениям, а также оживление основных мировых экономик.

«Поводом для мажорных настроений служит вступившее в силу соглашение по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+, а также постепенный перезапуск ряда мировых экономик», - уверен Дроздов.

По его словам, уже сейчас понятно, что худшие времена для стоимости нефти уже позади. Эксперт предположил, что в скором времени курс рубля может остановиться на отметке 69-71 рубль за доллар.