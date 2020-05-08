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Посол Германии рассказал о перспективах реализации проекта «Северный поток – 2»

, 18:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Посол Германии рассказал о перспективах реализации проекта «Северный поток – 2»
строительство газопровода, Soeren Stache/ZB
Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр в пятницу, 8 мая, в рамках разговора с журналистами рассказал о перспективах осуществления проекта строительства газопровода "Северный поток – 2".
 
Дипломат подчеркнул, что Германия в лице своего федерального правительства убеждена в высокой важности реализации данного проекта, который в долгосрочной перспективе позволит укрепить энергетическую безопасность страны и других государств Европы.
 
Геза Андреас фон Гайр добавил, что ФРГ по многим международным вопросам занимает схожую позицию с Соединенными Штатами, однако по "Северному потоку – 2" Берлин расходится во мнении с Вашингтоном и решительно отвергает любые экстерриториальные санкции.
ЕТ

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