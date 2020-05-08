Посол Германии рассказал о перспективах реализации проекта «Северный поток – 2»

Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр в пятницу, 8 мая, в рамках разговора с журналистами рассказал о перспективах осуществления проекта строительства газопровода "Северный поток – 2".

Дипломат подчеркнул, что Германия в лице своего федерального правительства убеждена в высокой важности реализации данного проекта, который в долгосрочной перспективе позволит укрепить энергетическую безопасность страны и других государств Европы.