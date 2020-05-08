Набиуллина: рост цен на продукты в апреле был ожидаем

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках пресс-конференции, которая проходила в онлайн-формате, заявила, что рост цен на продукты на территории страны в апреле текущего года был ожидаем.



Набиуллина отметила, что это связано с повышенным спросом на продукты. При этом, по словам главы Центробанка, рост цен на непродовольственные товары в РФ был значительно меньше, а на услуги – небольшой.

Подчеркивается, что на продовольственную инфляцию в прошлом месяце повлиял, в частности, сокращение запасов овощей и фруктов, а также эффект от ослабления рубля, который затронул стоимость продуктов, привезенных из-за границы.

В Банке России, однако, полагают, что в дальнейшем эта ситуация будет постепенно меняться и начнут преобладать дезинфляционные факторы.