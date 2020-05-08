Все новости >>

Аргументы Недели Экономика 13+

Набиуллина: рост цен на продукты в апреле был ожидаем

, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Набиуллина: рост цен на продукты в апреле был ожидаем
глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, Kremlin Pool/Global Look Press
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках пресс-конференции, которая проходила в онлайн-формате, заявила, что рост цен на продукты на территории страны в апреле текущего года был ожидаем.

Набиуллина отметила, что это связано с повышенным спросом на продукты. При этом, по словам главы Центробанка, рост цен на непродовольственные товары в РФ был значительно меньше, а на услуги – небольшой.
 
Подчеркивается, что на продовольственную инфляцию в прошлом месяце повлиял, в частности, сокращение запасов овощей и фруктов, а также эффект от ослабления рубля, который затронул стоимость продуктов, привезенных из-за границы.
 
В Банке России, однако, полагают, что в дальнейшем эта ситуация будет постепенно меняться и начнут преобладать дезинфляционные факторы.
 
Ранее Росстат сообщил, что цены на продовольственные товары в России в апреле увеличились на 1,7% по отношению к марту 2020 года.
ЕТ

Общество

Голикова сообщила, кто получил единовременные выплаты к 75-летию Победы

Голикова сообщила, кто получил единовременные выплаты к 75-летию Победы

Голикова сообщила, что единовременные выплаты к 75-летию Победы получили 1,2 миллиона человек. Выплаты произведены участникам Великой Отечественной войны и лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью